Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас назвала плюсы и минусы своего характера

«Короче час пыталась написать этот пост. Но все же напишу коротко!!! Я близнецы по знаку зодиака, родилась в год медной лошади. Мой характер с сумасшедшими нравами, но понятия спасают в ситуациях... мой конёк честность и справедливость... Отрицательное: чрезмерный пофигизм, наивность.... во мне бури страсти задушенные скромностью и боязнью. Я трудоголик, и завишу только от себя. В отношениях - это огромный минус, я не умею быть слабой..», - разоткровенничалась Александра с поклонниками.

«Сашуль...прекрасна выглядишь! Просто не могу оторвать глаз!!», «Отрицательные черты характера забыла написать!!! Ведь их ухх как много! Все мы помним тебя на «Доме-2»», «Как всегда красотка!», - пишут комментаторы.



Несмотря на то, что эпатажная участница уже давно не входит в состав домовцев телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Ежедневно Александра обновляет свой инста-блог, в котором публикует не только порой очень смелые и довольно неприличные фотографии и видеозаписи, но и весьма неожиданные признания.Несколько дней назад Гозиас выложила у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором она запечатлена лежа на берегу моря. Под фото экс-звезда телепроекта решила рассказать своим подписчикам, число которых скоро перевалит отметки в один миллион человек, о плюсах и минусах своего характера.Нужно сказать, что большое количество пользователей Сети не смогли не обратить внимания на столь неожиданный пост Гозиас. Некоторые указали девушке на то, что она позабыла написать о своих минусах, которых у нее «ухх как много», а кто-то не упустил возможности в очередной раз восхитится красотой бывшей участницы «Дома-2».