Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного, показав обнаженное тело

По словам девушки, Александр обиделся на нее за то, что Кристина отправилась на отдых не с ним, а со своей мамой.Дерябина отмечает, что перемирие между ними возможно, но лишь при условии, что Александр сделает ей предложение и подарит обручальное кольцо.В ожидании решительных действий со стороны ухажера, Кристина опубликовала в своем Instagram фото, где она позирует обнаженной в ванной.Пользователям понравилось изображение, и Дерябина получила массу лестных комплиментов.Хейтеры тоже не молчали и предположили, что Кристина таким образом пытается привлечь внимание Александра к себе и своему телу, так как ее положение незавидно: девушка не имеет ни квартиры, ни авто ни приличного заработка.