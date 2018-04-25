Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного, показав обнаженное тело
Недавно стало известно, что бывшая участница «Дома-2» Кристина Дерябина рассталась со своим возлюбленным, с которым надеялась связать свою жизнь брачными узами.
По словам девушки, Александр обиделся на нее за то, что Кристина отправилась на отдых не с ним, а со своей мамой.
Дерябина отмечает, что перемирие между ними возможно, но лишь при условии, что Александр сделает ей предложение и подарит обручальное кольцо.
В ожидании решительных действий со стороны ухажера, Кристина опубликовала в своем Instagram фото, где она позирует обнаженной в ванной.
Пользователям понравилось изображение, и Дерябина получила массу лестных комплиментов.
Хейтеры тоже не молчали и предположили, что Кристина таким образом пытается привлечь внимание Александра к себе и своему телу, так как ее положение незавидно: девушка не имеет ни квартиры, ни авто ни приличного заработка.
По словам девушки, Александр обиделся на нее за то, что Кристина отправилась на отдых не с ним, а со своей мамой.
Дерябина отмечает, что перемирие между ними возможно, но лишь при условии, что Александр сделает ей предложение и подарит обручальное кольцо.
В ожидании решительных действий со стороны ухажера, Кристина опубликовала в своем Instagram фото, где она позирует обнаженной в ванной.
Пользователям понравилось изображение, и Дерябина получила массу лестных комплиментов.
Хейтеры тоже не молчали и предположили, что Кристина таким образом пытается привлечь внимание Александра к себе и своему телу, так как ее положение незавидно: девушка не имеет ни квартиры, ни авто ни приличного заработка.