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Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного, показав обнаженное тело

Недавно стало известно, что бывшая участница «Дома-2» Кристина Дерябина рассталась со своим возлюбленным, с которым надеялась связать свою жизнь брачными узами.

По словам девушки, Александр обиделся на нее за то, что Кристина отправилась на отдых не с ним, а со своей мамой.

Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного, показав обнаженное тело

Дерябина отмечает, что перемирие между ними возможно, но лишь при условии, что Александр сделает ей предложение и подарит обручальное кольцо.

В ожидании решительных действий со стороны ухажера, Кристина опубликовала в своем Instagram фото, где она позирует обнаженной в ванной.

Пользователям понравилось изображение, и Дерябина получила массу лестных комплиментов.

Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного, показав обнаженное тело

Хейтеры тоже не молчали и предположили, что Кристина таким образом пытается привлечь внимание Александра к себе и своему телу, так как ее положение незавидно: девушка не имеет ни квартиры, ни авто ни приличного заработка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50
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