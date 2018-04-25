В Новой Гвинее кинжалы из бедра человека были символом социального престижа: исследование

Ученые долго ломали голову над вопросом - зачем использовать человеческую кость, когда такие же смертоносные кинжалы были сделаны из костей голени больших, нелетающих птиц, называемых кассоварами, широко распространенными к тому же, которых было просто поймать.Эксперты долго колебались между присущей костной прочностью и символикой как причиной склонности к кинжалам из голени мертвого родителя. Необычное исследование показало, что человеческая бедренная кость не была лучшим материалом для кинжала, но была скорее символом престижа.Это исходило из того факта, что кинжалы, сделанные из человеческой кости и птичьей, были разработаны по-разному, сказал Натаниэль Домини из Дартмутского колледжа в Соединенных Штатах.Домини и команда сравнили силу кассовой кости голени с силой человеческого бедра и обнаружили, что у них были сходные свойства, «поэтому они одинаково хороши для создания кинжалов». Но человеческий костный кинжал был все же прочнее.«Человеческий костный кинжал сильнее, потому что люди придавали ему немного другую форму - он имеет большую кривизну. Мы считаем, что такая форма была сделана намеренно, чтобы свести к минимуму вероятность разрушения кинжала во время боевых действий. И причина, по которой мужчины создавали кинжалы из кости человека состоит в том, что человеческие костные кинжалы несли большой социальный престиж. Но они должны были быть сделаны из кости отца владельца кинжала или из другого уважаемого члена сообщества », - сказал исследователь AFP.Кинжалы использовались до 20-го века в рукопашном бою. Они были спроектированы так, чтобы нанести удар по противнику в шею, либо убить его прямо, либо «прикончить» раненых стрелами или копьями, говорится в исследовании.У кинжалов были вырезанные в них сложные рисунки и носились в повязках как украшение - в пределах легкой досягаемости. Считалось, что они также передавали силу от человека, из которого была взята кость, на владельца кинжала.