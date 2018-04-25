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Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества хлеба за последние годы

По заявлению Роспотребнадзора, качество хлеба, который поступает на прилавки магазинов РФ, стало заметно лучше, начиная с 2013 года.

Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества хлеба за последние годы


Ведомством была протестирована продукция отечественных производителей, сняв свыше 21 000 проб. Запланированные мероприятия провели в течение 1-го квартала 2018 года. Пресс-релизом контролирующего государственного ведомства отмечается, что качество хлебобулочных изделий в течение нескольких лет заметно улучшилось. Стала меньше доля изделий, которые не соответствуют требуемым показателям в вопросе безопасности для потребителей. На сегодняшний день выпечка по своим физико-химическим, микробиологическим и санитарно-химическим характеристикам соответствует утверждённым раньше нормативам. К минимуму сведены пестициды, микотоксины, токсичные элементы. Удельный вес проб хлеба, который не соответствует нормативам гигиены, составил около 0,1%.

Содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени в выпекаемых изделиях составляет меньше 2 процентов. По показателям уровня влажности, кислотности, состоянии мякиша не соответствуют около 0,8% изделий.
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:10
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