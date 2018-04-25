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Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в Instagram

Основатель Telegram решил опубликовать в Instagram фото, позируя перед камерами с обнаженным торсом. Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем и вызвал бурную реакцию со стороны пользователей сетей.

Мужчина решил упомянуть Леонида, отметив, что он тоже защищал свободу и верил в свободу, но люди неоднозначно отнеслись к таким громким словам. Многие лица просто посмеялись над попытками Павла Дурова показать себя героем, отметив, что ему нужно быть просто порядочным бизнесменом, а не лицемерить перед родиной. Некоторые подписчики предложили ему назвать себя Наполеоном, но сейчас айтишник просто занимается ерундой и пишет бред после общения с Аленой Шишковой.

Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в Instagram


Несмотря на то, что миллиардер является поклонником картины “300 спартанцев”, фанаты попросили его писать сообщения на русском языке, а также прекратить ругаться с отечественными спецслужбами, потому что их работа никому не мешает.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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