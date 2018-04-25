Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в Instagram

Мужчина решил упомянуть Леонида, отметив, что он тоже защищал свободу и верил в свободу, но люди неоднозначно отнеслись к таким громким словам. Многие лица просто посмеялись над попытками Павла Дурова показать себя героем, отметив, что ему нужно быть просто порядочным бизнесменом, а не лицемерить перед родиной. Некоторые подписчики предложили ему назвать себя Наполеоном, но сейчас айтишник просто занимается ерундой и пишет бред после общения с Аленой Шишковой.Несмотря на то, что миллиардер является поклонником картины “300 спартанцев”, фанаты попросили его писать сообщения на русском языке, а также прекратить ругаться с отечественными спецслужбами, потому что их работа никому не мешает.