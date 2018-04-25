Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном платье
23 апреля американская модель Джиджи Хадид отметила свой 23-день рождения. Телеведущая устроила роскошную вечеринку в одном из шикарных отелей Нью-Йорка, куда пригласила своих близких и друзей. Для вечера Хадид выбрала откровенное платье, которое чуть не «засветило» ее грудь.
На свой день рождения американская теледива пригласила многих знаменитостей, в числе которых были: Хейли Болдуин, Лили Олдридж, Джоан Смолс и другие знаменитости, пришедшие на мероприятие в роскошных нарядах.
Однако затмила всех, конечно же, виновница торжества. Джиджи выбрала мини-платье золотых оттенков, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Однако одна пикантная деталь платья – откровенное декольте – неоднократно «пыталось» показать грудь модели, поэтому хозяйке вечера приходилось быть постоянно начеку. Свой образ Хадид дополнила эффектным макияжем с золотистыми тенями и босоножками в тон.
Стоит отметить, что родительница модели Иоланда Хадид выбрала для себя тоже золотое платье. Но ее наряд был менее откровенным.
На свой день рождения американская теледива пригласила многих знаменитостей, в числе которых были: Хейли Болдуин, Лили Олдридж, Джоан Смолс и другие знаменитости, пришедшие на мероприятие в роскошных нарядах.
Однако затмила всех, конечно же, виновница торжества. Джиджи выбрала мини-платье золотых оттенков, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Однако одна пикантная деталь платья – откровенное декольте – неоднократно «пыталось» показать грудь модели, поэтому хозяйке вечера приходилось быть постоянно начеку. Свой образ Хадид дополнила эффектным макияжем с золотистыми тенями и босоножками в тон.
Стоит отметить, что родительница модели Иоланда Хадид выбрала для себя тоже золотое платье. Но ее наряд был менее откровенным.