АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном платье

23 апреля американская модель Джиджи Хадид отметила свой 23-день рождения. Телеведущая устроила роскошную вечеринку в одном из шикарных отелей Нью-Йорка, куда пригласила своих близких и друзей. Для вечера Хадид выбрала откровенное платье, которое чуть не «засветило» ее грудь.

Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном платье


На свой день рождения американская теледива пригласила многих знаменитостей, в числе которых были: Хейли Болдуин, Лили Олдридж, Джоан Смолс и другие знаменитости, пришедшие на мероприятие в роскошных нарядах.

Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном платье


Однако затмила всех, конечно же, виновница торжества. Джиджи выбрала мини-платье золотых оттенков, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Однако одна пикантная деталь платья – откровенное декольте – неоднократно «пыталось» показать грудь модели, поэтому хозяйке вечера приходилось быть постоянно начеку. Свой образ Хадид дополнила эффектным макияжем с золотистыми тенями и босоножками в тон.

Стоит отметить, что родительница модели Иоланда Хадид выбрала для себя тоже золотое платье. Но ее наряд был менее откровенным.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маме Дмитрия Дмитренко нравилась Мария Кохно
Роспотребнадзор сообщил про улучшение качества
Павел Дуров сравнил себя со спартанским царем в
Мэрайя Кэри поразила поклонников своей худобой
Филипп Киркоров перед днем рождения сравнил себя
По мнению зрителей, Ксения Бородина недолюбливает
Джиджи Хадид чуть не показала грудь в откровенном
Эффект Матрешки: исследователи описывают
Кристина Асмус в трейлере нового шоу вырвала себе
Аркадий Дворкович: Деньги на ЧМ-2018 — это не
Минздрав назвал курилки в аэропортах
Госдума планирует ввести в России новый налог для
G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в
Саша Черно сильно похудела за время пребывания на
Учёные опубликовали список
Елена Проклова судится с бывшим мужем за коттедж
Ольга Рапунцель боится оставлять дочь с няней
Маргарин, фастфуд, колбасные изделия и
Российские учёные: 27 апреля к Земле приблизится
Армен Джигарханян засекретил жилье от бывшей
Шарлиз Терон призналась, что не хочет быть
Занятия йогой помогут школьникам улучшить
Германия выделит 1 млрд евро на гуманитарную
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при
Просмотреть все новости