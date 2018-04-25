Станислав Садальский опубликовал в Instagram падающий рейтинг программы Максима Галкина

Он решил сравнить показатели юмориста с каналом Андрея Малахова на “России 24”, после чего подчеркнул, что Максиму Галкину нужно срочно менять стиль проведения шоу. Зрители негативно стали реагировать на привычные шутки ведущего, а также он не может похвастаться умениями и опытом, который есть у коллеги.Подписчики подержали мнение Станислава Садальского, хотя многие люди негативно оценили образы обоих ведущих. Сам артист много критиковал знаменитость, называя его дилетантом, что также относилось к Юлии Меньшовой. Он даже сравнил их с приматами, красующимися друг перед другом.