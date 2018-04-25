Кристина Асмус в трейлере нового шоу вырвала себе сердце
В тизере нового онлайн-шоу Кристина Асмус показала, как вырывает сама себе сердце. В этом проекте также будут принимать участие Максим Виторган и Надежда Сысоева.
Создатели «Черного русского» планируют в конце мая показать общественности первый иммерсивный проект, который получил название Asmodeus. В данном шоу актеры играют роли Адама и Евы. Влюбленные спрятались в подземном бункере от российских врагов и от катастрофы, какая должна случиться из-за столкновения Земли с кометой Асмодей. Персонажи проживают в бункере с котом и слугой. К ним в гости приходят люди, которые должны одолеть страх и одиночество, а также пройти через смерть.
Театральная постановка будет транслироваться в онлайн-режиме. Стоит отметить, что зрители, с помощью финансового чата – донатство, смогут повлиять на сюжет и на судьбу героев.