Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали на фото шикарного завтрака в Instagram

В сюжете она показала красивый стол, украшенный цветами, на котором кроме гречки можно было заметить свежие фрукты и сок. Знаменитость отметила, что еда должна кроме вкуса приносить пользу здоровью, но подписчики сразу заметили дорогой сервиз и осудили Яну Рудковскую.Они считают, что продюсер просто хочет показать свои возможности, хотя многим людям это не интересно. Самые преданные фанаты решили заступиться за своего кумира, потому что заметили необычную сервировку стола, где стоят обычные продукты.