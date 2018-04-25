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Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали на фото шикарного завтрака в Instagram

В последнее время Яна Рудковская стала часто публиковать в Instagram сюжеты, связанные с ее питанием, который уже раздражают поклонников. Сейчас они негативно отреагировали на фото шикарного завтрака, отметив, что звезда хвастается своим материальным достатком.

В сюжете она показала красивый стол, украшенный цветами, на котором кроме гречки можно было заметить свежие фрукты и сок. Знаменитость отметила, что еда должна кроме вкуса приносить пользу здоровью, но подписчики сразу заметили дорогой сервиз и осудили Яну Рудковскую.

Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали на фото шикарного завтрака в Instagram


Они считают, что продюсер просто хочет показать свои возможности, хотя многим людям это не интересно. Самые преданные фанаты решили заступиться за своего кумира, потому что заметили необычную сервировку стола, где стоят обычные продукты.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:15
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