G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в Украине и Сирии

Страны «Большой семерки» (США, Япония, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция) политику России в отношении Украины и Сирии, а также некоторых других государств, назвали «неприемлемыми действиями».Министры G7 российское внешнеполитическое поведение охарактеризовали, как дестабилизирующее и как такое, что бросает вызов международному порядку. В вину Российской Федерации также поставили «вмешательство в демократические процессы» и «кампании по дезинформации».В конце марта сего года страны G7 предостерегли Москву новыми санкциями из-за ситуации на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Это озвучил, в частности, глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он заявил о создании группы G7, в задание которой будет входить наблюдение «за русскими злонамеренными акциями во всех проявлениях» и противодействие им.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в Сирии Россия действует по официальной просьбе президента Башара Асада.