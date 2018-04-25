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G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в Украине и Сирии

Москву обвиняют во «вмешательстве в демократические процессы» и «кампании по дезинформации». Это зафиксировано в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7 после их официальной встречи в Торонто.

G7 осудила Россию за «неприемлемые действия» в Украине и Сирии


Страны «Большой семерки» (США, Япония, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Франция) политику России в отношении Украины и Сирии, а также некоторых других государств, назвали «неприемлемыми действиями».

Министры G7 российское внешнеполитическое поведение охарактеризовали, как дестабилизирующее и как такое, что бросает вызов международному порядку. В вину Российской Федерации также поставили «вмешательство в демократические процессы» и «кампании по дезинформации».

В конце марта сего года страны G7 предостерегли Москву новыми санкциями из-за ситуации на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Это озвучил, в частности, глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он заявил о создании группы G7, в задание которой будет входить наблюдение «за русскими злонамеренными акциями во всех проявлениях» и противодействие им.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в Сирии Россия действует по официальной просьбе президента Башара Асада.
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Политика
Добавил: George21 Сегодня, 19:00
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