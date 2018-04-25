Елена Проклова судится с бывшим мужем за коттедж под Москвой

Андрей Тришин и Елена Проклова почти 30 лет прожили в браке, пока в 2015 году не развелись. Позже актриса рассказывала, что брак затрещал по швам еще раньше, когда муж-бизнесмен увлекся другой женщиной. Чтобы их дочь Полина не знала недостатка в деньгах, актриса подписала с Тришиным брачный контракт.По его условиям при разводе супругов подмосковный коттедж в Жостово должен был остаться Прокловой. Но по неизвестной причине на деле оказалось не так и актриса подала иск в суд, где ответчиком выступил ее бывший муж.Так что сейчас бывшие супруги надеются в суде решить свои материальные претензии друг к другу.