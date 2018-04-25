Шарлиз Терон призналась, что не хочет быть многодетной матерью
Не так давно в прокат вышла кинолента с участием Шарлиз Терон в главной роли «Талли». Здесь актриса исполняет роль матери троих детей, которая запустила себя. Для того, чтобы получить эту роль голливудской звезде даже пришлось поправиться на двадцать килограммов. Подобный опыт Шарлиз не хочет, кроме того, она призналась, что не хочет быть многодетной матерью.
В своем интервью, приуроченному к старту проката киноленты, актриса призналась, что хоть и встречает в жизни счастливых многодетных семей, заводить третьего ребенка не хочет. Шарлиз Терон не осуждает многодетных родителей, ведь им нравится такой образ жизни.
Стоит напомнить, что 42-летняя кинозвезда занимается воспитанием двух усыновленных детей: 2-летеней Августой и 7-летним Джексоном. Актриса готова совершенствовать себя ради малышей. Она признается, что с появлением детей стала более сдержанной, хотя такого качества в себе ранее не наблюдала. Шарлиз понимает, что теперь ей нужно думать о детях, что очень не просто. Иногда она все же выходит из себя.
В своем интервью, приуроченному к старту проката киноленты, актриса призналась, что хоть и встречает в жизни счастливых многодетных семей, заводить третьего ребенка не хочет. Шарлиз Терон не осуждает многодетных родителей, ведь им нравится такой образ жизни.
Стоит напомнить, что 42-летняя кинозвезда занимается воспитанием двух усыновленных детей: 2-летеней Августой и 7-летним Джексоном. Актриса готова совершенствовать себя ради малышей. Она признается, что с появлением детей стала более сдержанной, хотя такого качества в себе ранее не наблюдала. Шарлиз понимает, что теперь ей нужно думать о детях, что очень не просто. Иногда она все же выходит из себя.