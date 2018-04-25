Шарлиз Терон призналась, что не хочет быть многодетной матерью

В своем интервью, приуроченному к старту проката киноленты, актриса призналась, что хоть и встречает в жизни счастливых многодетных семей, заводить третьего ребенка не хочет. Шарлиз Терон не осуждает многодетных родителей, ведь им нравится такой образ жизни.Стоит напомнить, что 42-летняя кинозвезда занимается воспитанием двух усыновленных детей: 2-летеней Августой и 7-летним Джексоном. Актриса готова совершенствовать себя ради малышей. Она признается, что с появлением детей стала более сдержанной, хотя такого качества в себе ранее не наблюдала. Шарлиз понимает, что теперь ей нужно думать о детях, что очень не просто. Иногда она все же выходит из себя.