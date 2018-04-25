Цены на вторичное жилье в России снизились до уровня 2011 года - до 1,7 млн рублей

За последние два года средняя цена на недвижимость в России снизилась до уровня 1,7 млн рублей. По данным риелторов, это соответствует уровню 2011 года. Об этом говорится в отчете федерального агенства "Этажи", проанализировавшего рынки более 70 российских городов. Российский рынок недвижимости находится в кризисе, судя по снижению темпов развития строительной отрасли: ранее сообщалось, что в столице и крупных городах это падение не превысило 2-10%, тогда как в провинциальных городах достигает 40%.Из-за этого специалисты рынка недвижимости прогнозируют рост цен на квартиры; и это подтверждается данными о том, что в первом квартале 2018 года новостройки подорожали на 2%. Только в Москве пока происходит снижение стоимости почти на 3% из-за того, что в прошедшие годы цены были завышены.