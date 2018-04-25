Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар направить в Сирию войска

Адель аль-Джубейр, являющийся главой МИД Саудовской Аравии, предложил Катару отправить в Сирию свои войска, не дожидаясь пока США задумаются об отказе военной помощи ближневосточному государству. Аль Джубейр дал понять таким образом, что Катару следует расплатиться за военное присутствие США, так как Трамп может завершить прикрытие Катара, свернув там военную базу. По его мнению, Катар не сможет продержаться и недели в случае вывода из него американских войск.Белый дом не принял пока окончательное решение, касательно сохранения в Сирии военного присутствия. Есть мнение, что в Сирии могут сформировать воинский контингент, который состоит из представителей региональных государств. Вашингтон направил уже соответствующие запросы Катару, ОАЭ, а также Саудовской Аравии.