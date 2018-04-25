Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко купили авто за 5 млн рублей
Финансовое благополучие бывших участников телестройки «Дом-2» Тиграна и Юлии Салибековых со временем только растет.
Так в минувшем году супруги переехали из однокомнатной квартиры в просторные апартаменты, а также сразу отремонтировали их.
Недавно Юлия и Тигран побывали в отпуске, а на днях похвастались новеньким авто.
Infiniti черного цвета, который супруги ласково называют «фунтиком», обошелся молодой семье в пять миллионов рублей, что лишний раз свидетельствует об их материальной обеспеченности и приличных заработках.
Пользователи неоднозначно отнеслись к «новому члену семьи» Салибековых.
Пока фанаты поздравляли Юлию и Тиграна с покупкой авто, хейтеры «зеленели» от зависти и обвиняли супругов в расточительности.
Так в минувшем году супруги переехали из однокомнатной квартиры в просторные апартаменты, а также сразу отремонтировали их.
Недавно Юлия и Тигран побывали в отпуске, а на днях похвастались новеньким авто.
Infiniti черного цвета, который супруги ласково называют «фунтиком», обошелся молодой семье в пять миллионов рублей, что лишний раз свидетельствует об их материальной обеспеченности и приличных заработках.
Пользователи неоднозначно отнеслись к «новому члену семьи» Салибековых.
Пока фанаты поздравляли Юлию и Тиграна с покупкой авто, хейтеры «зеленели» от зависти и обвиняли супругов в расточительности.