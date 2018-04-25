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Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко купили авто за 5 млн рублей

Финансовое благополучие бывших участников телестройки «Дом-2» Тиграна и Юлии Салибековых со временем только растет.

Так в минувшем году супруги переехали из однокомнатной квартиры в просторные апартаменты, а также сразу отремонтировали их.

Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко купили авто за 5 млн рублей

Недавно Юлия и Тигран побывали в отпуске, а на днях похвастались новеньким авто.

Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко купили авто за 5 млн рублей

Infiniti черного цвета, который супруги ласково называют «фунтиком», обошелся молодой семье в пять миллионов рублей, что лишний раз свидетельствует об их материальной обеспеченности и приличных заработках.

Пользователи неоднозначно отнеслись к «новому члену семьи» Салибековых.

Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко купили авто за 5 млн рублей

Пока фанаты поздравляли Юлию и Тиграна с покупкой авто, хейтеры «зеленели» от зависти и обвиняли супругов в расточительности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:41
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