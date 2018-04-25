Камеры наблюдения зафиксировали в Йеллоустоунском парке световые вспышки и сферические объекты

Причиной их появления стал необычный взрыв возле кальдеры вулкана, после чего на землю упала яркая сфера. Сотрудники с фонарями рассматривали лежащие на земле останки, внешне немного напоминающие человека. После таких событий земной транспорт долгое время летал над территорией, где произошел инцидент, освещая окрестности прожекторами.Американцы предположили, что военные пытаются найти следы присутствия внеземных гостей, потому что это могло быть крушение НЛО. Пока власти страны не озвучили информацию о расследовании, а пользователи смогли увидеть сюжет и выразить свое мнение по такому поводу.