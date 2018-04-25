АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Камеры наблюдения зафиксировали в Йеллоустоунском парке световые вспышки и сферические объекты

В сетях был опубликован ролик, сделанный свидетелями события из Йеллоустоунского парка. Камеры наблюдения зафиксировали световые вспышки и сферические объекты, после чего сюда прибыли военные вертолеты и рейнджеры.

Камеры наблюдения зафиксировали в Йеллоустоунском парке световые вспышки и сферические объекты


Причиной их появления стал необычный взрыв возле кальдеры вулкана, после чего на землю упала яркая сфера. Сотрудники с фонарями рассматривали лежащие на земле останки, внешне немного напоминающие человека. После таких событий земной транспорт долгое время летал над территорией, где произошел инцидент, освещая окрестности прожекторами.



Американцы предположили, что военные пытаются найти следы присутствия внеземных гостей, потому что это могло быть крушение НЛО. Пока власти страны не озвучили информацию о расследовании, а пользователи смогли увидеть сюжет и выразить свое мнение по такому поводу.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Германия выделит 1 млрд евро на гуманитарную
Учёные: Дефицит цинка вызывает у женщин бесплодие
Поклонники Яны Рудковской негативно отреагировали
Супруг Ксении Собчак шокировал пользователей
«Газпром» назвал срок окончания строительства
Синоптики предупредили московских жителей об
Евгений Петросян предстал в модном образе
Ольга Жарикова продемонстрировала, какой была при
Сергей Лазарев в Нижнем Новгороде оседлал жеребца
Анастасия Волочкова разгневала поклонников
Ученые и общественники: срочно требуются жесткие
Учёные: Детское ожирение виновно в сбое месячных
Статистика: Российские суды стали оправдывать еще
Учёные: Мозг реагирует на картофельные чипсы, как
Хейтеры раскритиковали Дарью Пынзарь за небритое
Игорь Николаев опубликовал в Instagram фото
Никита Джигурда выступил за свободу кормления
В Китае обезьяна расцарапала лицо туристу за злую
Ученые назвали 7 продуктов, «съедающих» жир
Глава МИД Саудовской Аравии призвал Катар
Астрономы обнаружили мощную вспышку на красном
Камеры наблюдения зафиксировали в Йеллоустоунском
Кети Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом
Анна Седокова озадачила своих фолловеров снимком
Цены на вторичное жилье в России снизились до
Роман Авдеев делает всё для процветания ФК
В Египте были найдены черные саркофаги внеземного
Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову
Sotheby's выставил картину Модильяни с рекордной
Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России
Просмотреть все новости