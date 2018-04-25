Кети Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом

33-летняя Кети Перри славится многочисленными романами со знаменитыми мужчинами. В 2016 году на кинопремии «Золотой глобус» звезда американской эстрады познакомилась с британским актером Орландо Блумом. В тот момент звезда серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» был свободен: он развелся с Мирандой Керр, которая родила ему наследника Флинна. Между Перри и Блумом завязался роман.Найти совместные фотоснимки влюбленной пары – крайне сложная задача, потому как они ведут скрытый от любопытных глаз образ жизни. Не так давно пошли слухи об их расставании, но на днях Кети развеяла их заявлением о помолвке со своим возлюбленным Орландо Блумом, добавив также, что очень счастлива.