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Кети Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом

Не так давно в просторах интернета появились слухи о том, что исполнительница Кети Перри и голливудский актер Орландо Блум расстались. Но на днях поп-звезда заявила, что помолвлена с актером и невероятно счастлива.

Кети Перри объявила о помолвке с Орландо Блумом


33-летняя Кети Перри славится многочисленными романами со знаменитыми мужчинами. В 2016 году на кинопремии «Золотой глобус» звезда американской эстрады познакомилась с британским актером Орландо Блумом. В тот момент звезда серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря» был свободен: он развелся с Мирандой Керр, которая родила ему наследника Флинна. Между Перри и Блумом завязался роман.

Найти совместные фотоснимки влюбленной пары – крайне сложная задача, потому как они ведут скрытый от любопытных глаз образ жизни. Не так давно пошли слухи об их расставании, но на днях Кети развеяла их заявлением о помолвке со своим возлюбленным Орландо Блумом, добавив также, что очень счастлива.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:00
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