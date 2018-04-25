Около Анапы произошло сильное землетрясение

В свою очередь сила подземных толчков достигла около 4,2 баллов. Сейсмологи Европейского центра отмечают, что землетрясение в эпицентре составило 4,5 баллов. В Анапе толчки ощущались в каждом районе города. По словам ряда жителей, у многих с полок попадала посуда. Эпицентр расположился примерно в 10 км от станицы Гостагаевской, это в 114 км от Краснодара. На сегодняшний день сейсмологи пока не прокомментировали инцидент. Согласно данным VladTime, наблюдалось всего три толчка.Их появление может обуславливаться утренним землетрясением в Турции. Эти данные пока не подтверждены. По мнению экспертов, в ближайшие сутки повторные толчки могут достигать пяти баллов.