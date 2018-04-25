В Египте были найдены черные саркофаги внеземного происхождения
Египет до сих пор хранит много загадок, которые постепенно открываются ученым. Сейчас они нашли черные саркофаги внеземного происхождения, после чего занялись исследованием артефактов.
Эти предметы располагались под пирамидой и имели вес -100 тонн, а также специалисты были поражены высокими технологиями мастеров, создававших их из асуанского гранита. Этот камень имеет большую твердость, так что его невозможно обработать примитивными инструментами.
Ученые предположили, что 24 саркофага были предназначены для захоронения священных быков, считавшихся богами плодородия, но искусство обработки материала завело их в тупик. Только пришельцы могли оставить после себя такое наследие, так как в этот период египтяне пользовались медными орудиями труда.
Эти предметы располагались под пирамидой и имели вес -100 тонн, а также специалисты были поражены высокими технологиями мастеров, создававших их из асуанского гранита. Этот камень имеет большую твердость, так что его невозможно обработать примитивными инструментами.
Ученые предположили, что 24 саркофага были предназначены для захоронения священных быков, считавшихся богами плодородия, но искусство обработки материала завело их в тупик. Только пришельцы могли оставить после себя такое наследие, так как в этот период египтяне пользовались медными орудиями труда.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15