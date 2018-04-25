АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

В Египте были найдены черные саркофаги внеземного происхождения

Египет до сих пор хранит много загадок, которые постепенно открываются ученым. Сейчас они нашли черные саркофаги внеземного происхождения, после чего занялись исследованием артефактов.

Эти предметы располагались под пирамидой и имели вес -100 тонн, а также специалисты были поражены высокими технологиями мастеров, создававших их из асуанского гранита. Этот камень имеет большую твердость, так что его невозможно обработать примитивными инструментами.

В Египте были найдены черные саркофаги внеземного происхождения


Ученые предположили, что 24 саркофага были предназначены для захоронения священных быков, считавшихся богами плодородия, но искусство обработки материала завело их в тупик. Только пришельцы могли оставить после себя такое наследие, так как в этот период египтяне пользовались медными орудиями труда.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Цены на вторичное жилье в России снизились до
Роман Авдеев делает всё для процветания ФК
В Египте были найдены черные саркофаги внеземного
Поклонники опасаются, что Евгению Феофилактову
Sotheby's выставил картину Модильяни с рекордной
Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России
Ученые подтвердили библейское пророчество о
Обнаженная Ким Кардашьян обмазалась ради денег
Алсу продемонстрировала естественную красоту
Капаклы и Купин из-за поездки в Египет «слетели»
Крис Кельми испугал поклонников своим видом
В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной
38-летняя Анна Семенович постаревшим видом
Исследователи с помощью Google Maps нашли
ESA имитирует аварии спутников для предотвращения
Альбина Джанабаева с внушительным вырезом
В Трансильвании ученые нашли вид древних
В МКБ снизили процентные ставки по
Равшана Куркова показала поклонникам фото своей
Станислав Садальский опубликовал в Instagram
Эксперты определили наиболее важные недостатки
Автоэксперты назвали ТОП-10 самых импортируемых в
Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой
Aznom презентовала роскошный лимузин на основе
Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой
В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные
Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна
Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с
Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр
Около Анапы произошло сильное землетрясение
Просмотреть все новости