Анна Седокова озадачила своих фолловеров снимком в свадебном платье

Седокова в своем микроблоге Instagram опубликовала фото со своим сыном Гекотором. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" в описании к публикации написала такое, что вызвало у ее фолловеров крайне бурную реакцию. Под фото артистка написала, что каждой девушке в особенный день — надо особенное платье. Многих фанатов озадачили эти слова. Большинство поклонников стали предполагать, что Анна выходит замуж. Нашлись такие пользователи, которые считают, что певица, таким образом, хочет пропиариться. Остальные фанаты единодушно подумали, что знаменитость просто в данном наряде праздновала день рождения сына.Стоит отметить, что Анна Седокова восьмого апреля прошедшего года в третий раз стала мамой.