Ученые подтвердили библейское пророчество о столкновении планеты Нибиру с Землей

После того, как Маттиах Глизерсон обратил внимание на строки о двойнике нашей планеты, созданной Богом, многие эксперты предположили, что речь идет о Нибиру. Во время Армагеддона произойдет столкновение небесных тел, и люди очистятся от своих грехов. Сейчас американский ученый Итан Троубридж отметил, что опасное небесное тело действительно существует и может войти в Солнечную систему.Он длительное время имел доступ к секретным документам, где есть информация о мифической планете. Она представляет собою систему, в центре которой расположилась карликовая звезда. Вокруг нее вращаются семь небольших небесных тел. Такие процессы оказывают влияние на климатические и сейсмические изменения, а также становятся виновниками таяния ледников и других природных катастроф. Шансов на выживание после столкновения у людей почти нет, потому что ошибки в расчетах могут быть минимальными.