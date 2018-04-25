Sotheby's выставил картину Модильяни с рекордной стартовой ценой

Выставленная на продажу работа художника входит в цикл из 22 картин. Полностью цикл демонстрировался в 1917 году на единственной в жизни Модильяни выставке. У частных коллекционеров сохранилось лишь девять полотен, и одно из них – выше названное – выставляют на торги 14 мая.Другая работа Модильяни – «Лежащая обнаженная» – из той же серии, в 2015 году была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $170 млн.Лондонский аукционный дом Sotheby's был основан в 1744 году, как престижная площадка для торгов предметами искусства и объектов роскоши. Вместе с тоже английским аукционным домом Сhristie's (Кристиз) делит 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата. Годовой оборот Sotheby's в суммарной выручке превышает 1 миллиард долларов.