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Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России подало сигнал SOS

Российское судно «Crystal East» арестовали летом прошлого года на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Как отмечается, на корабле подали сигнал бедствия - SOS. Стоит отметить, что на арестованном судне остались критические запасы продовольствия. При этом пяти членам экипажа оказывается медицинская помощь.

Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России подало сигнал SOS


На территории Объединенных Арабских Эмиратов арестовали прошлым летом судно из Российской Федерации. Экипажу понадобилась помощь медицинских специалистов. На судне в настоящее время критический запас продовольствия. Имеется информация, что судно подало сигнал бедствия SOS. Чиновники Приморья обратились к властям, попросив их повлиять на сложившуюся ситуацию. Судьба моряков в настоящее время находится в опасности.

По совам экспертов, ситуация с судном российской обанкротившейся компании «Находка-Портбункер» остро повлияет на будущее членов экипажа. Сейчас они прибывают в госпиталях ОАЭ.
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Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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