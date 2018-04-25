Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России подало сигнал SOS

На территории Объединенных Арабских Эмиратов арестовали прошлым летом судно из Российской Федерации. Экипажу понадобилась помощь медицинских специалистов. На судне в настоящее время критический запас продовольствия. Имеется информация, что судно подало сигнал бедствия SOS. Чиновники Приморья обратились к властям, попросив их повлиять на сложившуюся ситуацию. Судьба моряков в настоящее время находится в опасности.По совам экспертов, ситуация с судном российской обанкротившейся компании «Находка-Портбункер» остро повлияет на будущее членов экипажа. Сейчас они прибывают в госпиталях ОАЭ.