Арестованное в ОАЭ судно Crystal East из России подало сигнал SOS
Российское судно «Crystal East» арестовали летом прошлого года на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Как отмечается, на корабле подали сигнал бедствия - SOS. Стоит отметить, что на арестованном судне остались критические запасы продовольствия. При этом пяти членам экипажа оказывается медицинская помощь.
На территории Объединенных Арабских Эмиратов арестовали прошлым летом судно из Российской Федерации. Экипажу понадобилась помощь медицинских специалистов. На судне в настоящее время критический запас продовольствия. Имеется информация, что судно подало сигнал бедствия SOS. Чиновники Приморья обратились к властям, попросив их повлиять на сложившуюся ситуацию. Судьба моряков в настоящее время находится в опасности.
По совам экспертов, ситуация с судном российской обанкротившейся компании «Находка-Портбункер» остро повлияет на будущее членов экипажа. Сейчас они прибывают в госпиталях ОАЭ.