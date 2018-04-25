Обнаженная Ким Кардашьян обмазалась ради денег глиной

Такого откровенного фотоснимка пользователи Сети еще не видели. Светская львица полностью обмазалась глиной и зафиксировала результат на фото. Чтобы обнародовать снимок в Instagram, ей даже пришлось использовать ретушь в самых интимных местах.Под постом Ким написала, что в организаторы нового проекта сделали слепок ее тела, чтобы изготовить бутылку такой же формы для нового парфюма.Стоит отметить, что не все поклонники теледивы пришли в восторг от этой идеи. Некоторые с упреком высказались в ее адрес, считая, что звезда пытается нажиться на идее Jean Paul Gaultier, который создал флаконы для своих парфюмов в форме торса.