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Обнаженная Ким Кардашьян обмазалась ради денег глиной

37-летняя Ким Кардашьян обмазалась глиной ради нового проекта. Подобного эротичного фото поклонники телезвезды еще не видели.

Обнаженная Ким Кардашьян обмазалась ради денег глиной


Такого откровенного фотоснимка пользователи Сети еще не видели. Светская львица полностью обмазалась глиной и зафиксировала результат на фото. Чтобы обнародовать снимок в Instagram, ей даже пришлось использовать ретушь в самых интимных местах.

Под постом Ким написала, что в организаторы нового проекта сделали слепок ее тела, чтобы изготовить бутылку такой же формы для нового парфюма.

Стоит отметить, что не все поклонники теледивы пришли в восторг от этой идеи. Некоторые с упреком высказались в ее адрес, считая, что звезда пытается нажиться на идее Jean Paul Gaultier, который создал флаконы для своих парфюмов в форме торса.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:15
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