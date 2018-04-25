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Алсу продемонстрировала естественную красоту

Популярная отечественная исполнительница песен Алсу приняла решение доказать недоброжелателям, что она и без макияжа имеет замечательный внешний вид. Певица обнародовала в своём микроблоге Instagram фото с не накрашенным лицом, чем восхитила своих поклонников.

Алсу продемонстрировала естественную красоту


Алсу неоднократно обвиняли в изменениях внешности и многочисленных инъекциях ботокса. Сама исполнительница песен утверждала, что ничего со своей внешностью не делает. По словам певицы, она просто правильно заботится за кожей тела и лица. В данное время артистка приняла решение продемонстрировать, что она обладательница естественной красоты, а также отлично выглядит без косметики.

В доказательство знаменитость обнародовала в рамках Instagram «честную» публикацию, чем восхитила своих многочисленных фанатов. Снимок в течение часа сумел собрать более 8 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 100 лестных комментариев от фолловеров звезды.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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