Алсу продемонстрировала естественную красоту

Алсу неоднократно обвиняли в изменениях внешности и многочисленных инъекциях ботокса. Сама исполнительница песен утверждала, что ничего со своей внешностью не делает. По словам певицы, она просто правильно заботится за кожей тела и лица. В данное время артистка приняла решение продемонстрировать, что она обладательница естественной красоты, а также отлично выглядит без косметики.В доказательство знаменитость обнародовала в рамках Instagram «честную» публикацию, чем восхитила своих многочисленных фанатов. Снимок в течение часа сумел собрать более 8 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 100 лестных комментариев от фолловеров звезды.