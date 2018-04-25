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Крис Кельми испугал поклонников своим видом

Популярный некогда певец Крис Кельми, ныне страдающий алкоголизмом, пережил очередной тяжелый приступ.
Крис Кельми испугал поклонников своим видом


Сам артист говорит, что уже не пьет лет 7-8, а спиртное, которое позволяет себе выпить, сильно разбавляет водой, и вообще пьет в день максимум 100 грамм вина. Свое состояние Кельми объяснял эпилептическими припадками. Когда артист в очередной раз пережил тяжелый приступ и угодил в больницу, доктора выяснили, что диагноз у знаменитости совсем другой. После диагностики оказалось, что у него токсическая энцефалопатия, печень музыканта не выдерживает любой дозы алкоголя. По словам врачей, наблюдавших больного, если их пациент и дальше будет дружить с бутылкой, то все закончится очень печально.

Когда артист нашел в себе силы и пришел в студию «Пусть говорят», зрители поразились его виду, ведь еще совсем недавно после возвращения из реабилитационного центра в Таиланде он выглядел достаточно неплохо. Публика встретила артиста бурными аплодисментами. А сам он был настроен оптимистично, объясняя, что все идет неплохо и вскоре он будет «здоров как бык».

Поддержать певца приехала Дана Борисова и его бывшая невеста Полина Белова. Последняя даже выразила желание забрать его к себе. Однако Евгений Суслов, брат и директор артиста в одном лице, не позволил ей это сделать: усадил Кельми в такси, не пустив туда Белову, и увез. На что Полина стукнула его сумкой со словами: «Тварь, с любимым разлучил!»
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 14:45
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