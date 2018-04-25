Крис Кельми испугал поклонников своим видом

Сам артист говорит, что уже не пьет лет 7-8, а спиртное, которое позволяет себе выпить, сильно разбавляет водой, и вообще пьет в день максимум 100 грамм вина. Свое состояние Кельми объяснял эпилептическими припадками. Когда артист в очередной раз пережил тяжелый приступ и угодил в больницу, доктора выяснили, что диагноз у знаменитости совсем другой. После диагностики оказалось, что у него токсическая энцефалопатия, печень музыканта не выдерживает любой дозы алкоголя. По словам врачей, наблюдавших больного, если их пациент и дальше будет дружить с бутылкой, то все закончится очень печально.Когда артист нашел в себе силы и пришел в студию «Пусть говорят», зрители поразились его виду, ведь еще совсем недавно после возвращения из реабилитационного центра в Таиланде он выглядел достаточно неплохо. Публика встретила артиста бурными аплодисментами. А сам он был настроен оптимистично, объясняя, что все идет неплохо и вскоре он будет «здоров как бык».Поддержать певца приехала Дана Борисова и его бывшая невеста Полина Белова. Последняя даже выразила желание забрать его к себе. Однако Евгений Суслов, брат и директор артиста в одном лице, не позволил ей это сделать: усадил Кельми в такси, не пустив туда Белову, и увез. На что Полина стукнула его сумкой со словами: «Тварь, с любимым разлучил!»