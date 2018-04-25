Ольга Бузова поблагодарила Волгоград за «кайф»

«Волгоград. Спасибо за этот кайф! Сегодня дала жизнь треку #тожемузыка на большой площадке. Вам легко меня стегать, стебать, искать гадости в моих стихах. Девочка скандал, мисс Книгоиздатель. Вы знаете как лучше????!!!.....Спасибо за вашу любовь! 6 дней на 1 месте в #itunes », - написала Ольга под роликом.

«Ты самая лучшая! Очень красивая! Ты зарядила нас нереальными эмоциями, улыбками и счастьем! Твоя музыка - чистый кайф! Мы тебя любим! Концерт был бомба», «Оля, я тебя обожаю! Ты очень крутая! А твой репчик вообще..давай побольше подобных хитов с рэперами», «Самая лучшая! Твой невероятный труд заставляет только восхищаться тобой!!», - пишут комментаторы.

Невзирая на то, что на протяжении долгого периода времени телеведущая эпатажно-известной телестройки «Дом-2», а также восходящая певица весьма часто попадает в центр самых обсуждаемых и громких тем и историй, знаменитость даже не планирует сдавать свои позиции. Ольга продолжает активно покорять не только музыкальный Олимп, но и другие разнообразные сферы деятельности.Напомним, что недавно теледива официально заявила, что отныне в России наступила та самая «ера Бузовой», к которой она так долго стремилась.Считанные часы назад Ольга выступила с очередным своим концертом в городе Волгоград, тем не менее, певица уже начала вовсю делиться с подписчиками своими эмоциями и впечатлениями от него.Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый видеоролик, под которым заявила, что именно в Волгограде испытала настоящий «кайф», а также подчеркнула, что на протяжении уже шести дней она находится на первом месте в #itunes.Стоит отметить, что большое количество преданных фанатов знаменитости не упустили возможности в очередной раз восхититься своей любимицей и ее музыкой.