В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной летающей тарелки

Сам он раньше никогда не сталкивался с четкими изображениями НЛО, а также сразу обратил внимание на фантом полупрозрачного двойника, расположившийся рядом с внеземным транспортом гуманоидов. Он показался после того, как объект стал набирать скорость и мог быть силовым полем.Скептики предположили, что это могло быть облако, имеющее причудливые очертания, или небольшой предмет, летающий рядом с камерой. Пользователи сетей усомнились в их словах, а эксперты подтвердили подлинность сюжета.