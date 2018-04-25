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В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной летающей тарелки

Исследователь Скотт Уоринг получил материалы, присланные свидетелями события из Виргинии. Американцы сделали снимок белоснежной летающей тарелки, заметив ее в небе над городом Ашберне.

Сам он раньше никогда не сталкивался с четкими изображениями НЛО, а также сразу обратил внимание на фантом полупрозрачного двойника, расположившийся рядом с внеземным транспортом гуманоидов. Он показался после того, как объект стал набирать скорость и мог быть силовым полем.

В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной летающей тарелки


Скептики предположили, что это могло быть облако, имеющее причудливые очертания, или небольшой предмет, летающий рядом с камерой. Пользователи сетей усомнились в их словах, а эксперты подтвердили подлинность сюжета.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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