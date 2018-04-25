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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году увеличится в 2,4 раза до 250 млрд рублей

Аудиторы выявили в ПФР завышение в доходах над реальными цифрами на 70 млрд рублей. Теперь бюджет пересчитан и оказалось, что этот дефицит нельзя покрывать из бюджета, а надо все корректировать в "ручном режиме".

Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году увеличится в 2,4 раза до 250 млрд рублей


Минтруд подготовил поправки, которые связаны с увеличением расходов на пенсии и сокращением поступлений из федерального бюджета. Потому дефицит в 2018 году будет увеличен с 107 млрд рублей до 257 млрд рублей. При этом доходы ПФР снизятся, при одновременном увеличении и расходной части на 84 млрд рублей. Как поясняют чиновники ведомства, пенсионные и соцвыплаты возрастут на 171 млрд рублей, а поступления из федбюджета сократятся на 68 млрд рулей. Это уже не первый случай, когда происходит перераспределение финансовых средств. Например, в 2016 году был выплачен дополнительный трансферт из бюджета страны на помощь малоимущим пенсионерам.

По данным Счетной палаты, прогнозируемые доходы ПФР по страховым взносам на 2018 год были завышены на 70 млрд рублей относительно расчетов Федеральной налоговой службы. Доходы для Фонда для выплат социальных пенсий составили 4,9 млрд рублей - подали в отчете чиновники фонда; тогда как по заявлению аудиторов это на 70 млрд рублей меньше заявленных средств.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:23
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