Сенаторы США потребовали у банков информацию о бизнесменах из РФ

Письма из Сената получили Credit Suisse, UBS, HSBC, Deutsche Bank, Citibank, Barclays, JPMorgan Chase, Bank of America. От законодателей последовал запрос, проводили ли в последнюю пятилетку эти финансовые организации проверки, позволяющие выявить счета, которые принадлежат включенным в доклад. Уайтхаус и Шахин уточняют, какие выводы были сделаны руководством банков. Банкам предложили ответить, что они сделали для выявления возможной их связи с фигурантами списка. Если не последуют ответы, будут применены более действенные механизмы, к примеру, правительственное расследование.29 января Минфин США для конгрессменов подготовил «кремлевский доклад», где перечислялись «близкие Кремлю» чиновники администрации президента, руководства правоохранительных органов, Совета Федерации, Госдумы, министров, глав государственных корпораций, крупных предпринимателей. В список вошло 210 человек.