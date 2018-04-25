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Сенаторы США потребовали у банков информацию о бизнесменах из РФ

Двое сенаторов Демократической партии США Шелдон Уайтхаус и Джин Шахин направили в крупные мировые банки запросы касательно возможного сотрудничества финансовых развивающихся организаций с лицами, которые включены Белым домом в «кремлевский список».

Сенаторы США потребовали у банков информацию о бизнесменах из РФ


Письма из Сената получили Credit Suisse, UBS, HSBC, Deutsche Bank, Citibank, Barclays, JPMorgan Chase, Bank of America. От законодателей последовал запрос, проводили ли в последнюю пятилетку эти финансовые организации проверки, позволяющие выявить счета, которые принадлежат включенным в доклад. Уайтхаус и Шахин уточняют, какие выводы были сделаны руководством банков. Банкам предложили ответить, что они сделали для выявления возможной их связи с фигурантами списка. Если не последуют ответы, будут применены более действенные механизмы, к примеру, правительственное расследование.

29 января Минфин США для конгрессменов подготовил «кремлевский доклад», где перечислялись «близкие Кремлю» чиновники администрации президента, руководства правоохранительных органов, Совета Федерации, Госдумы, министров, глав государственных корпораций, крупных предпринимателей. В список вошло 210 человек.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:08
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