Исследователи с помощью Google Maps нашли заброшенный НЛО на территории Антарктиды

Он сделал анализ полученных материалов и обратил внимание на черный объект, хорошо выделяющийся на фоне снежных покровов этой части мира. Такая находка может стать свидетельством наличия секретной базы гуманоидов, которые отсюда совершают свои полеты на внеземных кораблях.Пользователи тоже обратили внимание на НЛО, даже не сомневаясь в его происхождении. Пока никто не знает, почему пришельцы решили бросить свою технологию на глазах у людей, но эксперты не сомневаются, что им удастся ответить на вопрос с помощью 75 антарктических исследовательских станций.