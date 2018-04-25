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Исследователи с помощью Google Maps нашли заброшенный НЛО на территории Антарктиды

Исследователи продолжают искать доказательства присутствия пришельцев на территории Антарктиды. Сейчас Грэм Мэпл с помощью Google Maps нашел там заброшенный НЛО, опубликовав фото в сетях.

Он сделал анализ полученных материалов и обратил внимание на черный объект, хорошо выделяющийся на фоне снежных покровов этой части мира. Такая находка может стать свидетельством наличия секретной базы гуманоидов, которые отсюда совершают свои полеты на внеземных кораблях.

Исследователи с помощью Google Maps нашли заброшенный НЛО на территории Антарктиды


Пользователи тоже обратили внимание на НЛО, даже не сомневаясь в его происхождении. Пока никто не знает, почему пришельцы решили бросить свою технологию на глазах у людей, но эксперты не сомневаются, что им удастся ответить на вопрос с помощью 75 антарктических исследовательских станций.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
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