Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев разоблачил свою любовницу

Несколько раз Соломенцев и Олеся Лисовская становились героями ток-шоу, где продолжали выяснять отношения.Сначала экс-священник Соломенцев опубликовал в Сети неприличные фотографии Олеси, что вынудило модераторов заблокировать его страницу. Лисовская в ответ тоже удалила свой аккаунт.Свои действия Вальтер объяснил тем, что экс-возлюбленная сама захотела обнародовать конфликт. Соломенцев и Олеся встретились после совместного участия в ток-шоу и обсудили его.Позже в Сети появилась запись разговора Вальтера Соломенцева с любовницей, в котором они обсуждали возможные сценарии их дальнейших отношений, которые были направлены на подогрев интереса публики к их персонам.