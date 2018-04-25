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Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев разоблачил свою любовницу

Эксцентричный бывший участник реалити-шоу «Дом-2»Вальтер Соломенцев рассказал в Сети об отношениях с любовницей, которая сама разжигает конфликты ради пиара.

Несколько раз Соломенцев и Олеся Лисовская становились героями ток-шоу, где продолжали выяснять отношения.

Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев разоблачил свою любовницу

Сначала экс-священник Соломенцев опубликовал в Сети неприличные фотографии Олеси, что вынудило модераторов заблокировать его страницу. Лисовская в ответ тоже удалила свой аккаунт.

Свои действия Вальтер объяснил тем, что экс-возлюбленная сама захотела обнародовать конфликт. Соломенцев и Олеся встретились после совместного участия в ток-шоу и обсудили его.

Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев разоблачил свою любовницу

Позже в Сети появилась запись разговора Вальтера Соломенцева с любовницей, в котором они обсуждали возможные сценарии их дальнейших отношений, которые были направлены на подогрев интереса публики к их персонам.

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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:41
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