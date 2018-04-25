В Трансильвании ученые нашли вид древних млекопитающих с маленьким мозгом

Внешне, представители фауны похожи на грызунов, а также имеют бугорки на коренных зубах. Их предки исчезли с лица нашей планеты 35000 лет назад, но при этом отдельные представители имели 100-килограммовый вес. Исследования показали, что 533 млекопитающих имели аналогичное строение мозга, но мозжечок вместе с обонятельными луковицами выделялись на фоне органа из-за больших размеров.Ученые считают, что аномалия развилась у толоцефалов во время жизни на островах. Однако размеры тела особей после таких изменений остались прежними, хотя животные могли только быстро передвигаться без признаков мыслительных процессов.