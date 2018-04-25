Эксперты определили наиболее важные недостатки iPhone X

В информации указывается, что примерно 80% респондентов рассказали, что работа голосового ассистента им не нравится, причем указывается на необходимость скорейшего апгрейда для него. Не секрет, что Siri длительное время представляет неопровержимого лидера на рынке подобных разработок помощников. Пришло время, когда даже у создателей есть мнение, что пора делать серьезные сдвиги для дальнейшего развития.Отмечается, что даже достаточно развитые навыки речи, Siri иногда не справляются с решением важных задач. Есть высказывания сооснователя SRI International Винарски, который для примера приводит функцию по отслеживанию авиарейсов с предоставлением возможности бронирования билетов.Владельцы отмечают, что по всем остальным параметрам iPhone X практически совершенное устройство. У 90% пользователей нет претензий к интерфейсу Face ID, благодаря возможности быстрой и простотой разблокировки устройства. Примерно столько же респондентов положительно оценили общее качество фото и возможности передней камеры делать портретные снимки. Упоминается и выемка, расположенная вверху дисплея, которая рассматривается как интересная особенность внешности iPhone X, а не какой-то изъян.