АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Эксперты определили наиболее важные недостатки iPhone X

Не смотря на то, что большинство владельцев iPhone X вполне довольны гаджетом, есть и определенные неудобства у смартфона, связанные с Siri. Основание для этого послужили выводы эксперта Бена Баджарина, основанные на результатах новых исследований.

В информации указывается, что примерно 80% респондентов рассказали, что работа голосового ассистента им не нравится, причем указывается на необходимость скорейшего апгрейда для него. Не секрет, что Siri длительное время представляет неопровержимого лидера на рынке подобных разработок помощников. Пришло время, когда даже у создателей есть мнение, что пора делать серьезные сдвиги для дальнейшего развития.
Эксперты определили наиболее важные недостатки iPhone X


Отмечается, что даже достаточно развитые навыки речи, Siri иногда не справляются с решением важных задач. Есть высказывания сооснователя SRI International Винарски, который для примера приводит функцию по отслеживанию авиарейсов с предоставлением возможности бронирования билетов.

Владельцы отмечают, что по всем остальным параметрам iPhone X практически совершенное устройство. У 90% пользователей нет претензий к интерфейсу Face ID, благодаря возможности быстрой и простотой разблокировки устройства. Примерно столько же респондентов положительно оценили общее качество фото и возможности передней камеры делать портретные снимки. Упоминается и выемка, расположенная вверху дисплея, которая рассматривается как интересная особенность внешности iPhone X, а не какой-то изъян.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крис Кельми испугал поклонников своим видом
В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной
38-летняя Анна Семенович постаревшим видом
Исследователи с помощью Google Maps нашли
ESA имитирует аварии спутников для предотвращения
Альбина Джанабаева с внушительным вырезом
В Трансильвании ученые нашли вид древних
В МКБ снизили процентные ставки по
Равшана Куркова показала поклонникам фото своей
Станислав Садальский опубликовал в Instagram
Эксперты определили наиболее важные недостатки
Автоэксперты назвали ТОП-10 самых импортируемых в
Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой
Aznom презентовала роскошный лимузин на основе
Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой
В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные
Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна
Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с
Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр
Около Анапы произошло сильное землетрясение
Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее
В сеть выложили фотографии обновленных Renault
Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира
Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»
Алексей Купин признался, что пока не готов
Жительница Тулы советует россиянкам выходить
Поклонники Анны Нетребко восхищены ее фото в
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал о
В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами
Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного,
Просмотреть все новости