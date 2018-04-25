АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой, которые ей самой показать очень стыдно

В Сети появились неожиданные фотографии из коттеджа бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула Периметр, она по-прежнему входит тот состав участников, которых называют «самыми рейтинговыми домовцами». За личной жизнью девушки активно наблюдает почти полтора миллиона людей, которых Евгения ежедневно радует свежей порцией новых фотографий.

Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой, которые ей самой показать очень стыдно

Как бы то ни было, но такого поворота событий никто не ожидал. Дело в том, что уже почти полгода Феофилактова активно продолжает дразнить своих подписчиков снимками и видеороликами из шикарного загородного особняка, под которыми она заявляет, что невероятно счастливая женщина и мама.

Только недавно пользователи Сети поняли, что жизнь Евгении на самом деле мало чем напоминает веселый и радостный праздник. А некоторые и вовсе уверены в том, что красавица уже поплатилась за стремление жить в материальном достатке, ведь сейчас она просто-таки закрыта в золотой клетке.

На свежих фото, которые облетели уже весь Интернет, видно, что тот шикарных особняк Феофилактовой и ее нового возлюбленного буквально заполонили армяне. Судя по снимкам, сделанных на скрытую камеру, в доме бывшей участницы «Дома-2» постоянно проживают друзья ее избранника, которые ведут себя как свиньи.

Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой, которые ей самой показать очень стыдно

На фотографиях видно, что жилище, в котором сейчас проживает Евгения со своим маленьким сыном, похоже на помойку. Повсюду раскидана обувь, грязная одежда и носки, а также посуда и еда.

«Какой фыкарный срач», «Так страшно! Боже! Мне вообще кажется, что Фео в том доме со страхом живет постоянно. Кто может знать, что в этих армян в голове», «Общага армян. Где живут, там и свинячат. Носки, ботинки, шашлыки..все смешано в доме у Феофилактовой»,- комментируют беспорядок в особняке Евгении и ее возлюбленного пользователи Сети.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова поблагодарила Волгоград за «кайф»
Ученые были заинтригованы необычным свечением
Жителям Украины не станут запрещать посещать
Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев
Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни
Развалины замка Франкенштейна помнят о сражении
Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой,
Медики предупреждают, что часто мыться вредно
Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили
Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад
Компания Rolls-Royce представила особые версии
Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем
Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась
Российские места силы: Духи природы помогают
Жители Парагвая запечатлели на видео появление
Пользователи почты Gmail получают спам от самих
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Гусев и Романец ищут семейную пару для
Иностранцы резко сократили кредитование России
Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова
50-летнюю Стриженову, ставшую бабушкой, посетила
Geely презентовала концепт внедорожника Concept
Константин Хабенский поделился воспоминаниями о
Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню,
Ученые признали контакт землян с инопланетянами
В Москве девушка скончалась во время операции по
Facebook впервые поделилась внутренними
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала
Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в
Просмотреть все новости