Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой, которые ей самой показать очень стыдно

«Какой фыкарный срач», «Так страшно! Боже! Мне вообще кажется, что Фео в том доме со страхом живет постоянно. Кто может знать, что в этих армян в голове», «Общага армян. Где живут, там и свинячат. Носки, ботинки, шашлыки..все смешано в доме у Феофилактовой»,- комментируют беспорядок в особняке Евгении и ее возлюбленного пользователи Сети.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка покинула Периметр, она по-прежнему входит тот состав участников, которых называют «самыми рейтинговыми домовцами». За личной жизнью девушки активно наблюдает почти полтора миллиона людей, которых Евгения ежедневно радует свежей порцией новых фотографий.Как бы то ни было, но такого поворота событий никто не ожидал. Дело в том, что уже почти полгода Феофилактова активно продолжает дразнить своих подписчиков снимками и видеороликами из шикарного загородного особняка, под которыми она заявляет, что невероятно счастливая женщина и мама.Только недавно пользователи Сети поняли, что жизнь Евгении на самом деле мало чем напоминает веселый и радостный праздник. А некоторые и вовсе уверены в том, что красавица уже поплатилась за стремление жить в материальном достатке, ведь сейчас она просто-таки закрыта в золотой клетке.На свежих фото, которые облетели уже весь Интернет, видно, что тот шикарных особняк Феофилактовой и ее нового возлюбленного буквально заполонили армяне. Судя по снимкам, сделанных на скрытую камеру, в доме бывшей участницы «Дома-2» постоянно проживают друзья ее избранника, которые ведут себя как свиньи.На фотографиях видно, что жилище, в котором сейчас проживает Евгения со своим маленьким сыном, похоже на помойку. Повсюду раскидана обувь, грязная одежда и носки, а также посуда и еда.