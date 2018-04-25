Автоэксперты назвали ТОП-10 самых импортируемых в РФ авто

По итогам прошлого года в ТОП-10 первой стала версия Toyota Land Cruiser Prado (12 351 экземпляра). На втором месте оказался кроссовер Lexus RX. В данном случае было импортировано 8 583 данных транспортных средств. На третьем месте расположилась версия Toyota Land Cruiser. Четвёртую позицию заняла модель Mercedes-Benz GLC. Данных автомобилей на территорию Российской Федерации ввезли в количестве 6 238, а также 6 235 экземпляров соответственно. На пятом месте в десятке ТОП разместился вседорожник Lexus NX. Результат импортированных автомобилей в данном случае составил 6 186 экземпляров.Далее в рейтинге следуют: Mercedes-Benz GLE (6144 авто), Toyota Prius (6064 авто), Mercedes-Benz E-Class (5415 авто), Lexus LX (4775 авто), Toyota Corolla (4696 авто).