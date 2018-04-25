В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные травмы молодой женщине

Китаянка даже не подозревала, что станет жертвой крупного животного, обрушившегося на ее голову. Пострадавшая особа потеряла сознание, и свидетели события не могли привести ее в чувство, вызвав на место происшествия медиков. Они срочно госпитализировали китаянку с тяжелыми повреждениями шеи и черепа.Собака не пострадала после своего полета, потому что умчалась на большой скорости перед глазами сотрудников органов, приехавших сюда для выяснения обстоятельств. Они считают, что ее специально выбросили из окна местные хулиганы, а также разыскивают владельца домашнего питомца.