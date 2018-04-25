Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад

«Жопа то с кулачок», «Где жопа то? Фи Я думала ты лучше», «С переди пионер с зади пинсионер», - написали пользователи Сети.

В своем микроблоге Ваня разместил новый снимок, на котором запечатлен голый среди высокой зелени. К слову, на счастье моралистов запечатлен мужчина со спины. Под фото Барзиков оставил краткую подпись: «Свобода. Строго 18+».Стоит отметить, что за три часа обнаженная публикация набрала свыше 23 тысяч лайков и множество комментариев. Однако, интимные места звезды «Дома-2» по достоинству оценили не все. Многие фолловеры заметили, что «пятая точка» недостаточно хороша для того, чтобы хвастаться ее изображением.