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Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад

Звезда одиозного реалити-шоу «Дом-2» Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад. Экс-участник телестройки поделился снимком пятой точки в соцсетях.

Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад

В своем микроблоге Ваня разместил новый снимок, на котором запечатлен голый среди высокой зелени. К слову, на счастье моралистов запечатлен мужчина со спины. Под фото Барзиков оставил краткую подпись: «Свобода. Строго 18+».

Стоит отметить, что за три часа обнаженная публикация набрала свыше 23 тысяч лайков и множество комментариев. Однако, интимные места звезды «Дома-2» по достоинству оценили не все. Многие фолловеры заметили, что «пятая точка» недостаточно хороша для того, чтобы хвастаться ее изображением.

Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад

«Жопа то с кулачок», «Где жопа то? Фи Я думала ты лучше», «С переди пионер с зади пинсионер», - написали пользователи Сети.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:12
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