Aznom презентовала роскошный лимузин на основе RAM 1500

В основе роскошного лимузина-внедорожника лежит пикап Ram 1500 предыдущего поколения с 4-дверной кабиной. Передняя часть пикапа осталась без изменений, а вот задняя часть кузова была полностью переработана. В процессе доработок специалисты добавили кузову ещё одну стойку, закрыв часть грузового отсека и расширив салон.Интерьер получившегося автомобиля тюнеры выполнили в коричневых тонах, для отделки использовали кожу высокого качества и алькантару. Сзади установили два массивных кресла, разделённые консолью из дерева, она же является мини-баром, игровой приставкой и кофе-машиной.О стоимости роскошного лимузина-внедорожника ничего не сообщается. Для сравнения, обновлённый пикап RAM 1500 реализуется по цене от 1 950 000.