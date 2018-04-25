АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Aznom презентовала роскошный лимузин на основе RAM 1500

Итальянские тюнеры из ателье Aznom построили на основе американского пикапа Ram 1500 роскошный автомобиль. Получившийся лимузин-внедорожник представили на фестивале в Монако.

Aznom презентовала роскошный лимузин на основе RAM 1500


В основе роскошного лимузина-внедорожника лежит пикап Ram 1500 предыдущего поколения с 4-дверной кабиной. Передняя часть пикапа осталась без изменений, а вот задняя часть кузова была полностью переработана. В процессе доработок специалисты добавили кузову ещё одну стойку, закрыв часть грузового отсека и расширив салон.

Интерьер получившегося автомобиля тюнеры выполнили в коричневых тонах, для отделки использовали кожу высокого качества и алькантару. Сзади установили два массивных кресла, разделённые консолью из дерева, она же является мини-баром, игровой приставкой и кофе-машиной.
О стоимости роскошного лимузина-внедорожника ничего не сообщается. Для сравнения, обновлённый пикап RAM 1500 реализуется по цене от 1 950 000.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крис Кельми испугал поклонников своим видом
В Виргинии американцы сделали снимок белоснежной
38-летняя Анна Семенович постаревшим видом
Исследователи с помощью Google Maps нашли
ESA имитирует аварии спутников для предотвращения
Альбина Джанабаева с внушительным вырезом
В Трансильвании ученые нашли вид древних
В МКБ снизили процентные ставки по
Равшана Куркова показала поклонникам фото своей
Станислав Садальский опубликовал в Instagram
Эксперты определили наиболее важные недостатки
Автоэксперты назвали ТОП-10 самых импортируемых в
Стас Михайлов «перешел дорогу» Ольге Бузовой
Aznom презентовала роскошный лимузин на основе
Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой
В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные
Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна
Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с
Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр
Около Анапы произошло сильное землетрясение
Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее
В сеть выложили фотографии обновленных Renault
Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира
Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»
Алексей Купин признался, что пока не готов
Жительница Тулы советует россиянкам выходить
Поклонники Анны Нетребко восхищены ее фото в
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал о
В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами
Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного,
Просмотреть все новости