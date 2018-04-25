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Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с голой попой в метро

В сетях были опубликованы фото, сделанные жителями Новосибирска. Они были удивлены видом девушки с голой попой в метро, которая спокойно ходила с порванными штанами, обнажившими пикантную часть тела.

Молодая белокурая особа была замечена пассажирами рядом с парнем, когда покупала жетоны для проезда. Невольные свидетельницы события сразу обратили внимание на необычный внешний вид горожанки, которая вместе со своим спутником сохраняла спокойствие, хотя народ рассматривал такие прелести.

Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с голой попой в метро


Затем пара прошла вниз, после чего люди узнали, что это новый модный тренд. Штаны с дырками действительно популярны на западе, но здесь такие изыски люди увидели впервые. Также любительница новинок кроме наращенных ногтей и волос сделала пластику губ.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45
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