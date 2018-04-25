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Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем разозлила телезрителей

Дочь миллионера, студентка из Британии Сепи Самаи, рассказала в утреннем шоу о шоке, который испытала, увидев своими глазами "бедную жизнь".

В телешоу Rich Kids Turn Skint дети миллионеров должны окунуться в мир простых людей. Они пытаются заработать на обычную жизнь, ездить в городском транспорте, контролировать траты и придерживаться прочих моментов обычной жизни.

Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем разозлила телезрителей


22-летняя студентка из Лондона Сепи Самаи призналась, что отец купил ей шикарный автомобиль и она имеет миллионный счёт в банке. Девушке сложно рассчитывать каждодневные траты и этим признанием она разозлила большую часть телезрителей, которые обвинили в отрыве от реальной жизни её саму, а заодно и телеведущих шоу, обвинив в таком же богатстве и упрекнув их детей в таком же шикарном образе жизни.

Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем разозлила телезрителей


Нашлись и защитники Самаи. Они утверждали, что девушка вполне справилась с заданиями телепроекта и смогла адаптироваться среди "бедняков", но последние продолжали злиться, утверждая, что в реальности бедность - это не шутки.
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dzen / В мире / Общество
Добавил: Инна Сегодня, 09:04
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