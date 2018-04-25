Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем разозлила телезрителей

В телешоу Rich Kids Turn Skint дети миллионеров должны окунуться в мир простых людей. Они пытаются заработать на обычную жизнь, ездить в городском транспорте, контролировать траты и придерживаться прочих моментов обычной жизни.22-летняя студентка из Лондона Сепи Самаи призналась, что отец купил ей шикарный автомобиль и она имеет миллионный счёт в банке. Девушке сложно рассчитывать каждодневные траты и этим признанием она разозлила большую часть телезрителей, которые обвинили в отрыве от реальной жизни её саму, а заодно и телеведущих шоу, обвинив в таком же богатстве и упрекнув их детей в таком же шикарном образе жизни.Нашлись и защитники Самаи. Они утверждали, что девушка вполне справилась с заданиями телепроекта и смогла адаптироваться среди "бедняков", но последние продолжали злиться, утверждая, что в реальности бедность - это не шутки.