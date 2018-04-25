Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась настоящая мать

«Досмеялась, называется. Последнюю неделю открылось во мне новое чувство - «надо все сделать, чтобы я успокоилась». Все заказать, приобрести, покрасить, накупить, протестировать. Забавно так и ведь ничего с этим этапом «гнездования» не сделаешь. Зато накрыла фаза спокойствия. P.S. Кстати, у меня так много подруг и знакомых, кто так же в волшебном ожидании. 2018 будет очень плодородным!.. у нас важным и долгожданным обещает быть июль», - написала под очередным беременным фото супруга Дмитрия.

«Ооочень красивая», «Такая нежная и красивая! Беременность Вам к лицу!», «Берегите себя и малышку от плохих и злостных людей! Их так много сейчас вокруг. Особенно возле тебя, красавица», - пишут комментаторы.



Не так давно семейство Тарасовых официально сообщило о том, что совсем скоро они станут счастливыми родителями, ведь третья жена известного спортсмена столичной футбольной команды находится в интересном положении. Один за другим молодые люди принялись публиковать в личных микроблогах беременные фотографии.Несколько дней назад Анастасия решила рассказать своим подписчикам, что уже начала активно подготавливаться к появлению на свет своего первенца. У себя на страничке в социальной сети Инстаграм Костенко опубликовала несколько снимков в ярко красном платье.По словам модели, совсем недавно в ней проснулась настоящая мать, поэтому сейчас она старается сделать все для того, чтобы спокойно ждать появления малыша.Нужно сказать, что преданные фанаты семейства Тарасовых поспешили засыпать будущую мамочку большим количеством приятных комментариев, а некоторые даже принялись давать Анастасии советы и делиться своим опытом.