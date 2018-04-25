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Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась настоящая мать

Нынешняя супруга бывшего мужа прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой – Анастасия Костенко начала активно готовится к появлению первенца.

Не так давно семейство Тарасовых официально сообщило о том, что совсем скоро они станут счастливыми родителями, ведь третья жена известного спортсмена столичной футбольной команды находится в интересном положении. Один за другим молодые люди принялись публиковать в личных микроблогах беременные фотографии.

Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась настоящая мать

Несколько дней назад Анастасия решила рассказать своим подписчикам, что уже начала активно подготавливаться к появлению на свет своего первенца. У себя на страничке в социальной сети Инстаграм Костенко опубликовала несколько снимков в ярко красном платье.

«Досмеялась, называется. Последнюю неделю открылось во мне новое чувство - «надо все сделать, чтобы я успокоилась». Все заказать, приобрести, покрасить, накупить, протестировать. Забавно так и ведь ничего с этим этапом «гнездования» не сделаешь. Зато накрыла фаза спокойствия. P.S. Кстати, у меня так много подруг и знакомых, кто так же в волшебном ожидании. 2018 будет очень плодородным!.. у нас важным и долгожданным обещает быть июль», - написала под очередным беременным фото супруга Дмитрия.

По словам модели, совсем недавно в ней проснулась настоящая мать, поэтому сейчас она старается сделать все для того, чтобы спокойно ждать появления малыша.

Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась настоящая мать

Нужно сказать, что преданные фанаты семейства Тарасовых поспешили засыпать будущую мамочку большим количеством приятных комментариев, а некоторые даже принялись давать Анастасии советы и делиться своим опытом.

«Ооочень красивая», «Такая нежная и красивая! Беременность Вам к лицу!», «Берегите себя и малышку от плохих и злостных людей! Их так много сейчас вокруг. Особенно возле тебя, красавица», - пишут комментаторы.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:03
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