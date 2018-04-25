В сеть выложили фотографии обновленных Renault Logan и Sandero

На обнародованных фотографиях видно, что обновлённые автомобили Renault Logan и Sandero получат модернизированные бамперы, доработанную оптику и видоизменённую решётку радиатора. К тому же у Renault Sandero и "внедорожного" Sandero Stepway на пятой двери будут установлены дополнительные секции задних фонарей.В моторной гамме автомобилей присутствует двигатель объёмом 1,0 литр мощностью 79 «лошадей», 1,6-литровый агрегат SCe производительностью 118 лошадиных сил, а также «атмосферник» ёмкостью 2,0 литра, генерирующий 140 «скакунов». В качестве трансмиссии выступит «механика» или вариатор.На бразильском рынке обновлённые Logan и Sandero поступят в продажу в начале будущего года. В то время как на российском рынке рестайлинговые модели могут появиться раньше.