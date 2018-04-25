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В сеть выложили фотографии обновленных Renault Logan и Sandero

В компании Renault готовятся представить рестайлинговые версии моделей Logan и Sandero для южноамериканского рынка. Накануне в сети появились снимки обновлённых автомобилей 2019 года.

В сеть выложили фотографии обновленных Renault Logan и Sandero


На обнародованных фотографиях видно, что обновлённые автомобили Renault Logan и Sandero получат модернизированные бамперы, доработанную оптику и видоизменённую решётку радиатора. К тому же у Renault Sandero и "внедорожного" Sandero Stepway на пятой двери будут установлены дополнительные секции задних фонарей.

В сеть выложили фотографии обновленных Renault Logan и Sandero


В моторной гамме автомобилей присутствует двигатель объёмом 1,0 литр мощностью 79 «лошадей», 1,6-литровый агрегат SCe производительностью 118 лошадиных сил, а также «атмосферник» ёмкостью 2,0 литра, генерирующий 140 «скакунов». В качестве трансмиссии выступит «механика» или вариатор.

На бразильском рынке обновлённые Logan и Sandero поступят в продажу в начале будущего года. В то время как на российском рынке рестайлинговые модели могут появиться раньше.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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