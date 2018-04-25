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Жительница Тулы советует россиянкам выходить замуж за китайцев

Жительница Тулы приняла участие в программе на “Первом канале” и обсудила с ведущими тему брака наследницы с избранником из КНР. Она советует россиянкам выходить замуж за китайцев, аргументировав слова личным примером.

Дочка познакомилась с будущим супругом, когда училась в ВУЗе этой страны, после чего ее мать одобрила ее выбор. Зять оказался заботливым и любящим человеком, уважающим старших и прекрасно относящимся к своей половинке. Сейчас пара порадовала ее рождением ребенка и в семье царит полная гармония.

Жительница Тулы советует россиянкам выходить замуж за китайцев


Россиянка уверена, что девушки смогут найти себе достойных спутников жизни и избавиться от бытовой рутины, часто становящейся виновником разводов. Она отметила, что китайские женихи сами заботятся о материальном достатке семьи, не принуждая своих жен заниматься заработками денег.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:15
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