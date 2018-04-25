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Гусев и Романец ищут семейную пару для совместного отдыха

Бывшие участники скандально-известной телестройки «Дом-2» Антон Гусев и Виктория Романец весело продолжают проводить время в отпуске.

Невзирая на то, что молодые люди давно ушли за ворота эпатажной телестройки, за их личной жизнью продолжает активно наблюдать большое количество телезрителей. И Антон, и Виктория каждый день обновляют личные микроблоги, публикуя в них свежие снимки и видеозаписи.

Гусев и Романец ищут семейную пару для совместного отдыха

Нужно сказать, что некоторые из публикаций парочки зачастую имеют двоякий смысл, на что, конечно же, спешат указать многие пользователи Сети. Правда зачастую нелицеприятными комментариями недоброжелатели забрасывают именно Гусева.

Несколько часов назад Антон опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию. На снимке молодой человек запечатлен в компании своей любимой супруги Виктории. Отметим, что девушка заняла весьма нескромную позу, но этот момент, по всей видимости, не смущает парочку, ведь они один за другим выложили это фото у себя в блогах.

«Это снова мы! Мои люди, а есть среди Вас семейные пары, кто вместе занимаются спортом, скажем так спортивные семьи. Считаю это так здорово, когда спорт в привычке», - написал под одной из последних своих публикаций Гусев.


Гусев и Романец ищут семейную пару для совместного отдыха

Стоит обозначить, что некоторые из подписчиков Антона решили поддержать экс-участника «Дома-2», однако большая часть хейтеров обратили совсем на другое свое внимание. Недоброжелатели буквально в один голос принялись выписывать молодому семейству, что им нужно взяться за ум и подумать о чем-то большем, чем социальные сети и жизнь напоказ.

К примеру, некоторые посоветовали Виктории и Антону завести ребенка, а кое-кто и вовсе поспешил подчеркнуть, что даже подобными не совсем скромными фотографиями парочка не вызывает к себе интерес.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:41
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