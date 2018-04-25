В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами
В результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Москве на Рязанском проспекте погиб один человек, еще один травмирован, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Произошло ДТП на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника, где ранее движение было затруднено. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем, но не сообщается, в каких именно транспортных средствах находились эти люди.
Источник в экстренных службах города уточнил, что в результате столкновения одна из машин перевернулась, ставить ее на колеса пришлось помощью автокрана. Грузовик, попавший в аварию, был гружён щебнем. Проезжая часть уже от него расчищена.
Произошло ДТП на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника, где ранее движение было затруднено. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем, но не сообщается, в каких именно транспортных средствах находились эти люди.
Источник в экстренных службах города уточнил, что в результате столкновения одна из машин перевернулась, ставить ее на колеса пришлось помощью автокрана. Грузовик, попавший в аварию, был гружён щебнем. Проезжая часть уже от него расчищена.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 12:00