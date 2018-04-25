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В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами

В результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Москве на Рязанском проспекте погиб один человек, еще один травмирован, сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами


Произошло ДТП на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника, где ранее движение было затруднено. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем, но не сообщается, в каких именно транспортных средствах находились эти люди.

Источник в экстренных службах города уточнил, что в результате столкновения одна из машин перевернулась, ставить ее на колеса пришлось помощью автокрана. Грузовик, попавший в аварию, был гружён щебнем. Проезжая часть уже от него расчищена.
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Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 12:00
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