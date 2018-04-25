Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова «выживет» Влада Кадони с проекта
Агрессивное поведение Юлии Ефременковой в роли ведущей реалити-шоу «Дом-2» стало причиной волнений среди зрителей, которые полагают, что она вполне способна выжить с проекта Влада Кадони.
В свое время Кадони предложили роль «жесткого» ведущего на телестройке, который должен был стать противовесом более «мягким» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.
Но как оказалось Ефременкова может быть еще жестче Кадони и своим безжалостным отношение к участникам ставит под угрозу карьеру Влада.
Хотя скептически настроенные зрители называют работу Юлии «дешевой игрой», но долю «экстрима» в шоу она определенно вносит.
«Кадони пора просто обзавидоваться от того, как Ефременкова ведет лобное) Вот где жесть полная», «Оставит Юлька Влада без работы)», «Кадони больше не самый жесткий ведущий. Ему еще у змеЮли учиться и учиться», - комментируют эфиры пользователи.
Поклонники Юлии не видят в ее поведении ничего предосудительного и считают, что именно такой и должна быть ведущая. Более того, пошли слухи, что Ефременкова беременна, и надолго на проекте не задержится.
В свое время Кадони предложили роль «жесткого» ведущего на телестройке, который должен был стать противовесом более «мягким» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.
Но как оказалось Ефременкова может быть еще жестче Кадони и своим безжалостным отношение к участникам ставит под угрозу карьеру Влада.
Хотя скептически настроенные зрители называют работу Юлии «дешевой игрой», но долю «экстрима» в шоу она определенно вносит.
«Кадони пора просто обзавидоваться от того, как Ефременкова ведет лобное) Вот где жесть полная», «Оставит Юлька Влада без работы)», «Кадони больше не самый жесткий ведущий. Ему еще у змеЮли учиться и учиться», - комментируют эфиры пользователи.
Поклонники Юлии не видят в ее поведении ничего предосудительного и считают, что именно такой и должна быть ведущая. Более того, пошли слухи, что Ефременкова беременна, и надолго на проекте не задержится.