АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова «выживет» Влада Кадони с проекта

Агрессивное поведение Юлии Ефременковой в роли ведущей реалити-шоу «Дом-2» стало причиной волнений среди зрителей, которые полагают, что она вполне способна выжить с проекта Влада Кадони.

В свое время Кадони предложили роль «жесткого» ведущего на телестройке, который должен был стать противовесом более «мягким» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.

Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова «выживет» Влада Кадони с проекта

Но как оказалось Ефременкова может быть еще жестче Кадони и своим безжалостным отношение к участникам ставит под угрозу карьеру Влада.

Хотя скептически настроенные зрители называют работу Юлии «дешевой игрой», но долю «экстрима» в шоу она определенно вносит.

Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова «выживет» Влада Кадони с проекта

«Кадони пора просто обзавидоваться от того, как Ефременкова ведет лобное) Вот где жесть полная», «Оставит Юлька Влада без работы)», «Кадони больше не самый жесткий ведущий. Ему еще у змеЮли учиться и учиться», - комментируют эфиры пользователи.

Поклонники Юлии не видят в ее поведении ничего предосудительного и считают, что именно такой и должна быть ведущая. Более того, пошли слухи, что Ефременкова беременна, и надолго на проекте не задержится.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова поблагодарила Волгоград за «кайф»
Ученые были заинтригованы необычным свечением
Жителям Украины не станут запрещать посещать
Экс-участник «Дома-2» Вальтер Соломенцев
Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни
Развалины замка Франкенштейна помнят о сражении
Всплыли фото из коттеджа Евгении Феофилактовой,
Медики предупреждают, что часто мыться вредно
Экс-участницу «Дом-2» Валерию Фрост назначили
Иван Барзиков выставил напоказ свой голый зад
Компания Rolls-Royce представила особые версии
Дочь миллионера поразилась бедностью людей, чем
Анастасия Костенко заявила, что в ней проснулась
Российские места силы: Духи природы помогают
Жители Парагвая запечатлели на видео появление
Пользователи почты Gmail получают спам от самих
Ученые: В основе жизни на Земле лежит цианид и
Гусев и Романец ищут семейную пару для
Иностранцы резко сократили кредитование России
Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова
50-летнюю Стриженову, ставшую бабушкой, посетила
Geely презентовала концепт внедорожника Concept
Константин Хабенский поделился воспоминаниями о
Кадыров: Если Трамп или Меркель приедут в Чечню,
Ученые признали контакт землян с инопланетянами
В Москве девушка скончалась во время операции по
Facebook впервые поделилась внутренними
Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону показала
Архивные фотоснимки Альбины Джанабаевой
Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова обвинили в
Просмотреть все новости