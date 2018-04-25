Фанаты «Дом-2» переживают, что Юля Ефременкова «выживет» Влада Кадони с проекта

В свое время Кадони предложили роль «жесткого» ведущего на телестройке, который должен был стать противовесом более «мягким» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной.Но как оказалось Ефременкова может быть еще жестче Кадони и своим безжалостным отношение к участникам ставит под угрозу карьеру Влада.Хотя скептически настроенные зрители называют работу Юлии «дешевой игрой», но долю «экстрима» в шоу она определенно вносит., - комментируют эфиры пользователи.Поклонники Юлии не видят в ее поведении ничего предосудительного и считают, что именно такой и должна быть ведущая. Более того, пошли слухи, что Ефременкова беременна, и надолго на проекте не задержится.