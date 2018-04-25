АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Российские места силы: Духи природы помогают людям на Урале, а гора Светелка возле Тольятти исполняет желания
EUR 75.21 USD 61.66
Курс валют на 25.04.2018

В Лондоне парализованный британец за 26,5 часов преодолел маршрут марафона

В Лондоне парализованный британец за 26,5 часов преодолел маршрут марафона. У Саймона Кайндлисайдса медики обнаружили опухоль мозга, но мужчина захотел принять участие в благотворительном мероприятии.

Сотрудники организации выдали ему специальный костюм для ходьбы, представляющий собою экзосклет. Благодаря автоматическому управлению мужчина преодолел 42-километровое расстояние, несмотря на жаркую погоду. Он стал первым участником соревнования, который использовал возможности технологии и получил результат.

В Лондоне парализованный британец за 26,5 часов преодолел маршрут марафона


Сам британец был счастлив, что смог осуществить свою мечту. Он находится в таком состоянии с 2013 года, а также прекрасно понимал, что почти не имеет шансов на успех. Человек сумел справиться с трудностями и последним пришел к финишу, испытав много позитивных эмоций.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Aznom презентовала роскошный лимузин на основе
Хейтеры в ужасе от толстых ног Ольги Бузовой
В КНР “упавшая” с неба собака нанесла серьезные
Экс-участница «Дома-2» Марина Тристановна
Жители Новосибирска запечатлели на фото девушку с
Дочь Ксении Бородиной устроила подругам просмотр
Около Анапы произошло сильное землетрясение
Ольгу Жарикову не устраивает то, что ее
В сеть выложили фотографии обновленных Renault
Ресурсы Tkeycoin доступны на 9 языках мира
Ольга Бузова не намерена покидать «Дом-2»
Алексей Купин признался, что пока не готов
Жительница Тулы советует россиянкам выходить
Поклонники Анны Нетребко восхищены ее фото в
Экс-участник «Дома-2» Арай Чобонян рассказал о
В Москве один человек погиб в ДТП с тремя машинами
Кристина Дерябина решила вернуть возлюбленного,
Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас назвала
В Новой Гвинее кинжалы из бедра человека были
В Лондоне парализованный британец за 26,5 часов
В Норвегии фотограф запечатлел на камеру
NASA в новом видео показало вращение астероидов
Мощное землетрясение может разрушить Рим 11 мая –
Toyota выводит на рынок новый компактный
Экс-участники «Дома-2» Тигран Салибеков и Юлия
«АвтоВАЗ» с 1 мая поднимет цены на свою продукцию
Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2018 году
Хэтчбек Ford Fiesta представили в виде маленького
Сенаторы США потребовали у банков информацию о
Новый Mercedes-Benz A-Class стал «длинным» седаном
Просмотреть все новости