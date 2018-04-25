В Лондоне парализованный британец за 26,5 часов преодолел маршрут марафона

Сотрудники организации выдали ему специальный костюм для ходьбы, представляющий собою экзосклет. Благодаря автоматическому управлению мужчина преодолел 42-километровое расстояние, несмотря на жаркую погоду. Он стал первым участником соревнования, который использовал возможности технологии и получил результат.Сам британец был счастлив, что смог осуществить свою мечту. Он находится в таком состоянии с 2013 года, а также прекрасно понимал, что почти не имеет шансов на успех. Человек сумел справиться с трудностями и последним пришел к финишу, испытав много позитивных эмоций.