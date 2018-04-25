Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни в городе пользователям сетей

Прежде всего, его большие размеры не позволяют быстро добраться из своего района к месту работы, а также работа общественного транспорта организована плохо. Без личной машины дорога может занять пару часов, но еще горожане возмущены постоянной грязью на улицах и большим количеством бездомных американцев.Погода тоже не радует народ, потому что летом сильная жара может внезапно смениться низкими температурами. Жилье в городе дорогое, а также в воздухе часто слышен запах травы. Самым страшным событием люди считают внезапное цунами и землетрясение, но еще они упомянули о криминальных районах и грязной воде в океане, не позволяющей купаться во время отдыха.