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Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни в городе пользователям сетей

Многие лица мечтают жить в Лос-Анджелесе из-за его красоты и особой атмосферы, однако местные жители так не считают. Они рассказали о минусах жизни в городе пользователям сетей, опубликовав свои сообщения.

Прежде всего, его большие размеры не позволяют быстро добраться из своего района к месту работы, а также работа общественного транспорта организована плохо. Без личной машины дорога может занять пару часов, но еще горожане возмущены постоянной грязью на улицах и большим количеством бездомных американцев.

Жители Лос-Анджелеса рассказали о минусах жизни в городе пользователям сетей


Погода тоже не радует народ, потому что летом сильная жара может внезапно смениться низкими температурами. Жилье в городе дорогое, а также в воздухе часто слышен запах травы. Самым страшным событием люди считают внезапное цунами и землетрясение, но еще они упомянули о криминальных районах и грязной воде в океане, не позволяющей купаться во время отдыха.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:37
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