Geely презентовала концепт внедорожника Concept Icon

Китайская компания Geely уже давно отошла от практики клонирования американских и европейских моделей. Производители выработали свой азиатский стиль, который вряд ли можно перепутать с автомобилями других брендов. Дизайн для автомобилей Geely разрабатывает специалист Гай Бергойн, который раньше работал в компаниях Renault и Volvo. Именно Бергойн придумал новые фары в виде знака бесконечности и «двери-распашонки».В салоне внедорожника Geely Concept Icon установлена новая мультимедийная система с интернетом и дисплеем для каждого пассажира, они могут обмениваться информацией, прикасаясь пальцем к экрану.