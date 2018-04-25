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Geely презентовала концепт внедорожника Concept Icon

Компания Geely представила широкой публике новый внедорожник Concept Icon. Презентация автомобиля состоялась на днях в рамках мероприятия мирового масштаба.

Geely презентовала концепт внедорожника Concept Icon


Китайская компания Geely уже давно отошла от практики клонирования американских и европейских моделей. Производители выработали свой азиатский стиль, который вряд ли можно перепутать с автомобилями других брендов. Дизайн для автомобилей Geely разрабатывает специалист Гай Бергойн, который раньше работал в компаниях Renault и Volvo. Именно Бергойн придумал новые фары в виде знака бесконечности и «двери-распашонки».

В салоне внедорожника Geely Concept Icon установлена новая мультимедийная система с интернетом и дисплеем для каждого пассажира, они могут обмениваться информацией, прикасаясь пальцем к экрану.
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dzen / Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:23
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